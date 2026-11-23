США и их союзники рассматривают возможность запуска программы военной подготовки сирийских сил, которая будет включать обучение разминированию и обезвреживанию взрывчатых веществ.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ходом обсуждений.

Отмечается, что инициатива может стать первой американской учебной миссией с участием сирийских военных после смены власти в Сирии в 2024 году. В случае достижения договоренностей небольшое число американских военнослужащих может вернуться в Сирию уже в следующем году.

Предполагается, что в программе также примут участие представители примерно 15 стран, включая Великобританию, Францию, Германию, Австралию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Обучение может проходить как в Сирии, так и в Иордании, ориентировочно с марта 2027 года.

Однако, по данным источников, реализация инициативы пока сталкивается с рядом препятствий. В США действуют так называемые законы Лихи, запрещающие оказывать помощь подразделениям иностранных сил безопасности, в отношении которых имеются достоверные сведения о грубых нарушениях прав человека. Поэтому американской стороне предстоит проверить потенциальных получателей помощи.

Дополнительные сложности возникают и в Дамаске: некоторые представители сирийского военного руководства скептически относятся к предоставлению американским военным доступа к своим объектам и учреждениям, отмечает агентство.

В Центральном командовании ВС США подтвердили, что Координационный центр в Дамаске продолжает работу по поддержке стабильности и единства Сирии, однако окончательные решения о его будущих задачах еще не приняты.

По данным Reuters, Вашингтон также рассматривает возможность направить на программу неиспользованные средства операции "Непоколебимая решимость". Один из источников оценил их объём примерно в $200 млн, однако агентство не смогло независимо подтвердить эту сумму.

Расширение военного взаимодействия стало бы очередным шагом к сближению Вашингтона и Дамаска после свержения Башара Асада в декабре 2024 года.