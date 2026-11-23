Албания заинтересована в соединении Среднего коридора с Панъевропейским транспортным коридором № 8 и портом Дуррес, а также в расширении экономического сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Албании в Азербайджане Бесарт Кадиа, выступая на мероприятии по случаю 114-й годовщины независимости своей страны в Баку.

"Наши амбиции выходят за рамки энергетики. Мы хотим соединить Средний коридор с Коридором № 8 и портом Дуррес. Мы заинтересованы в сотрудничестве между нашими компаниями в сферах сельского хозяйства, зеленой энергетики, цифровых технологий и туризма, в присутствии албанского бизнеса в свободной экономической зоне "Алят" и азербайджанских инвестициях в Албанию", - заявил дипломат.

Кадиа также выразил надежду на скорый запуск прямого авиасообщения между двумя странами.

"Мы надеемся в ближайшее время подписать соглашение о воздушном сообщении, поскольку прямой рейс между Баку и Тираной сделал бы наши страны такими же близкими, как и связывающая нас дружба", - подчеркнул он.

Говоря об энергетическом сотрудничестве, посол отметил стратегическое значение Трансадриатического газопровода (TAP), по которому азербайджанский газ через территорию Албании поступает в Италию и другие европейские страны.

Он также выразил признательность правительству Азербайджана и SOCAR за сотрудничество в реализации проекта газификации албанского города Корча.

"Мы благодарны правительству Азербайджана и SOCAR и с нетерпением ожидаем проведения второго заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Тиране в декабре этого года", - добавил дипломат.

Касаясь региональных вопросов, дипломат подтвердил неизменную поддержку Албанией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Наши отношения основаны на доверии и взаимном уважении. Мы тепло приветствуем историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией, парафированное в Вашингтоне в августе 2025 года, и каждый шаг на пути к прочному миру на Южном Кавказе", - подчеркнул Кадиа.

В завершение Кадиа выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву, правительству и народу Азербайджана за вклад в укрепление отношений между двумя государствами.