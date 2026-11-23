Украина должна получить гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Устава НАТО, поскольку без таких гарантий невозможно представить ее будущее после завершения войны с Россией.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Берлине на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Марком Рютте заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Я, честно говоря, не могу представить будущее Украины без таких гарантий безопасности, в которых она остро нуждается", - сказал канцлер.

По его словам, эти гарантии необходимы не только самой Украине, но и всей Европе, поскольку Россия осуществляет военные и кибератаки, затрагивающие в том числе Германию, Финляндию, Данию и Польшу.

Канцлер также поддержал позицию президента Франции Эмманюэля Макрона относительно перспектив членства Украины в НАТО, напомнив, что альянс еще на саммите в Бухаресте в 2008 году рассматривал вопрос ее вступления.

"Сегодня, оглядываясь назад, мы все видим, какой ошибкой было не последовать американскому предложению на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году принять Украину в НАТО. Если бы она стала членом альянса тогда, этой войны, вероятно, удалось бы избежать", - заявил он.

Говоря о перспективах мирного урегулирования, Мерц сообщил, что Европа готова вести переговоры с Россией. По его словам, в ближайшее время могут возобновиться консультации на уровне советников в формате Украина - Россия - Европа - США. Одним из возможных мест проведения переговоров он назвал Абу-Даби.

Мерц также заявил, что Германия и ее союзники продолжат поддержку Киева. По его словам, на саммите НАТО в Анкаре союзники обязались выделить Украине по 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах.