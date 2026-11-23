Германия и ее партнеры по НАТО обсуждают усиление противовоздушной и противодроновой обороны на восточном фланге альянса, включая Балтийский и Черноморский регионы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Берлине на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам канцлера, особое внимание необходимо уделить защите границ Финляндии с Россией протяженностью около 1300 км.

Мерц добавил, что Берлин не заинтересован в эскалации ситуации в Балтийском регионе и выступает за обеспечение безопасности судоходства.

В свою очередь, комментируя инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО и другие гибридные угрозы со стороны России, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс постоянно оценивает состояние своей обороны и сдерживания и при необходимости корректирует военную готовность.

Он добавил, что НАТО располагает различными вариантами реагирования, однако не все ответные меры могут быть публичными.

"Это не всегда будет ответ по принципу "око за око". Но я призвал бы всех иногда... смотреть на ситуацию в целом", - сказал Рютте.

При этом он подчеркнул, что наиболее эффективным ответом на российские действия должно оставаться продолжение военной поддержки Украины.

"На каждый инцидент в Европе - больше поддержки Украине, а не меньше. Это лучший ответ, который мы можем дать", - заявил генсек НАТО.

Рютте также допустил, что вопросы безопасности России могут стать предметом будущих переговоров с ней, однако отметил, что реальные мирные переговоры с Москвой еще предстоит начать.