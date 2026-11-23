Еврокомиссия обновила рекомендации по выдаче виз гражданам России, предусматривающие усиленные проверки бывших и действующих российских военнослужащих, ограничения на туристические визы и дополнительные меры в отношении российских спортсменов и артистов.

Как сообщает европейское бюро Report, обновления были представлены одновременно с 22 пакетом санкций против РФ.

Новые рекомендации предусматривают тщательную проверку заявителей, служивших в ВС России или связанных с ними формированиях и участвовавших в боевых действиях против Украины с 24 февраля 2022 года. Запрет распространяется также на военнослужащих других национальностей.

Страны ЕС рекомендовано не признавать небиометрические российские паспорта, проводить индивидуальные проверки граждан РФ на внешних границах Шенгенской зоны, включая собеседования и проверку отпечатков пальцев.

Кроме того, предлагается отказывать в визах российским спортсменам, выступающим под национальной символикой, и уделять особое внимание артистам, спонсируемым российскими властями.

Решение о вступлении в силу визового запрета для российских военнослужащих предстоит принять Совету ЕС. При этом Еврокомиссия предусмотрела гуманитарные исключения для правозащитников, диссидентов, независимых журналистов и украинцев, принудительно получивших российское гражданство.