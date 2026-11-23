Матчи чемпионата мира по футболу среди женских команд 2031 года примут США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка, в 2035 году - Шотландия, Англия, Северная Ирландия и Уэльс.

Как сообщает Report, данное решение было принято в ходе внеочередного конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира среди женских команд 2027 года состоится в Бразилии с 24 июня по 25 июля. В нем турнире примут участие 32 национальные сборные.

Чемпионаты мира 2031 и 2035 годов впервые будут организованы с участием 48 команд.