ФИФА утвердила страны, которые примут ЧМ по футболу среди женщин в 2031 и 2035 годах
Футбол
- 23 ноября, 2026
- 20:33
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Матчи чемпионата мира по футболу среди женских команд 2031 года примут США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка, в 2035 году - Шотландия, Англия, Северная Ирландия и Уэльс.
Как сообщает Report, данное решение было принято в ходе внеочередного конгресса Международной федерации футбола (ФИФА).
Чемпионат мира среди женских команд 2027 года состоится в Бразилии с 24 июня по 25 июля. В нем турнире примут участие 32 национальные сборные.
Чемпионаты мира 2031 и 2035 годов впервые будут организованы с участием 48 команд.
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