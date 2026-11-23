Игроки испанской "Барселоны", которая встретится с "Сабахом" в матче Лиги чемпионов УЕФА, прибыли в Баку.

Как сообщает Report, самолет с участниками команды приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Родри, Хави Эспарт, Андреас Кристенсен и Ламин Ямаль не смогут принять участие в игре.

В заявку "Барселоны" вошли 22 футболиста - Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Брайан Фариньяс, Пау Кубарси, Гави, Фермин Лопес, Педри, Габриэл Жезус, Рафинья, Войцех Щенсный, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Жерар Мартин, Дани Ольмо, Френки де Йонг, Марк Берналь, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Доминик Ливакович, Джесси Бисиву и Алекс Кампос.

Матч V тура общего этапа Лиги чемпионов "Сабах" - "Барселона" начнется в 21:45 25 ноября в Баку.