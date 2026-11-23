Оппозиция в Сербии не получит руководящих постов ни в одном из комитетов Народной скупщины.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом сегодня заявил лидер парламентской фракции "Александар Вучич - Сербия побеждает" Александар Вучич после состоявшихся в парламенте консультаций.

Он назвал предложенные условия "унизительными" и заявил, что не видит смысла в участии своей фракции в работе комитетов при таком раскладе.

По его словам, консультации прошли в коротком формате. Представители власти изложили свой план, согласно которому распределение мест в парламентских комитетах должно осуществляться пропорционально числу депутатов каждой парламентской группы.

Окончательное решение о том, будут ли депутаты от оппозиции участвовать в работе комитетов или бойкотируют их, должно быть принято 24 ноября.