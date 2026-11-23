Эмиратская авиакомпания Flydubai планирует в начале декабря восстановить авиасообщение с Израилем, приостановленное после инцидента на борту самолета 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, вопрос возвращения перевозчика обсуждался 23 ноября на совещании в Министерстве транспорта Израиля. На первом этапе Flydubai будет выполнять до 42 рейсов в неделю - меньше, чем до приостановки полетов.

Напомним, что 30 сентября самолет, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табука в Саудовской Аравии. Причиной происшествия стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. Оба получили травмы. Расследование обстоятельств инцидента продолжают власти ОАЭ.