Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в качестве члена Координационной комиссии по IV Европейским играм принял участие в заседании Комиссии в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в Минмолодежи и спорта.

На заседании была обсуждена подготовка к IV Европейским играм, которые пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня 2027 года.

Напомним, что I Европейские игры прошли в Баку 12-28 июня 2015 года.