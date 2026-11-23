Фарид Гаибов обсудил подготовку к IV Европейским играм в Стамбуле
Индивидуальные
- 23 ноября, 2026
- 22:37
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Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в качестве члена Координационной комиссии по IV Европейским играм принял участие в заседании Комиссии в Стамбуле.
Об этом Report сообщили в Минмолодежи и спорта.
На заседании была обсуждена подготовка к IV Европейским играм, которые пройдут в Стамбуле с 16 по 27 июня 2027 года.
Напомним, что I Европейские игры прошли в Баку 12-28 июня 2015 года.
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