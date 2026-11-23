Джей Клейтон временно возглавит управление Белого дома по кибербезопасности
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 21:55
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Директор Национальной разведки США Джей Клейтон временно займет пост руководителя управления Белого дома по кибербезопасности до утверждения Сенатом кандидатуры Кирстен Дэвис, выдвинутой президентом Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Белый дом.
Ранее должность покинул Шон Кернкросс на фоне участившихся технических сбоев и сообщений о кибератаках. После его ухода Трамп предложил на этот пост бывшую советницу главы Пентагона Кирстен Дэвис.
В последнее время американские медиа также сообщали о сбоях в системе засекреченной связи Агентства национальной безопасности, телекоммуникационных системах Федерального управления гражданской авиации и сервисах Microsoft.
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