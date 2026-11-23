Азербайджан поздравил Турцию с успешным проведением COP31.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал замглавы МИД Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.

"Поздравляем братскую Турцию с превосходной организацией COP31. Выражаем глубокую благодарность за исключительное гостеприимство и замечательное лидерство", - отметил он.

Я. Рафиев подчеркнул, что в силу сложного характера климатических переговоров достижение консенсуса не всегда возможно, однако стремление к нему заслуживает высочайшего уважения.

"С нетерпением ожидаем тесного сотрудничества с Эфиопией в качестве председателя COP32", - добавил замглавы МИД.