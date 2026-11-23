Автомобильный завод Audi в китайском городе Чанчунь, строительство которого обошлось более чем в €2,5 млрд, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

Как передает Report, об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, предприятие в настоящее время функционирует всего два-три дня в месяц. Его проектная мощность рассчитана на выпуск 150 тыс. автомобилей Q6 Etron и A6 Etron ежегодно, однако реальный спрос оказался намного ниже прогнозов. Ожидается, что в 2026 году завод произведет лишь около 10 тыс. машин - менее 10% от предусмотренных объемов.

Как отмечает газета, на предприятии, которое в Audi уже прозвали "заводом-призраком", убытки за 2026 год могут достичь €500 млн. С момента запуска производства совокупные потери оцениваются в несколько миллиардов евро.