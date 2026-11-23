Fərid Qayıbov İstanbulda IV Avropa Oyunlarına hazırlıqların müzakirəsinə qatılıb
Fərdi
- 23 noyabr, 2026
- 22:30
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Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov IV Avropa Oyunları üzrə Koordinasiya Komissiyasının üzvü kimi Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Komissiyanın görüşündə iştirak edib.
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.
Görüşdə 2027-ci ilin iyununun 16-dan 27-dək İstanbulda keçiriləcək IV Avropa Oyunlarına hazırlıq işləri müzakirə olunub.
Фарид Гаибов обсудил подготовку к IV Европейским играм в Стамбуле
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