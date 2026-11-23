Melaniya Tramp: Vaşinqton Ukrayna nizamlanmasına dair yeni təkliflər üzərində işləyir
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 23:12
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Vaşinqton administrasiyası Ukraynada lokal humanitar atəşkəslər üzərində işi davam etdirir.
"Report"un ABŞ mediasına istinadən məlumatına görə, bu barədə ölkənin birinci xanımı Melaniya Tramp bildirib.
"Biz bunun üzərində işləyirik", - o, barışıqlar haqqında suala cavab olaraq bildirib.
Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirmişdi ki, onun həyat yoldaşı Milad bayramına qədər Rusiya və Ukrayna arasında lokal atəşkəs haqqında yeni razılaşmanın əldə olunacağına ümid edir.
Мелания Трамп: Вашингтон работает над новыми предложениями по украинскому урегулированию
US working on local humanitarian ceasefires in Ukraine, first lady says
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