Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) одобрило выделение более $1,4 млрд на восстановление пострадавших от стихийных бедствий населенных пунктов и повышение их устойчивости к будущим катастрофам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Отмечается, что финансирование охватит 48 штатов, две территории, округ Колумбия и две индейские резервации.

Более $1 млрд направят в рамках программы Public Assistance на ремонт критически важной инфраструктуры, восстановление общественных зданий и дорог, а также компенсацию расходов на обеспечение общественной безопасности после стихийных бедствий.

В частности, более $45 млн получит Управление по реконструкции Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико на восстановительные работы после урагана "Мария". Более $8 млн выделят департаменту транспорта Северной Каролины на ремонт дорог, поврежденных ураганом "Хелен".

Кроме того, свыше $383 млн предусмотрено на проекты по снижению риска будущих стихийных бедствий. Средства пойдут, в частности, на борьбу с оползнями и наводнениями, укрепление инфраструктуры и повышение устойчивости коммунальных систем.

Ещё более $3,8 млн направят штату Луизиана на программы сопровождения пострадавших и психологической помощи после тропического шторма "Артур".