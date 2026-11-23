FEMA выделило более $1,4 млрд на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США
- 23 ноября, 2026
- 23:19
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Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) одобрило выделение более $1,4 млрд на восстановление пострадавших от стихийных бедствий населенных пунктов и повышение их устойчивости к будущим катастрофам.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте организации.
Отмечается, что финансирование охватит 48 штатов, две территории, округ Колумбия и две индейские резервации.
Более $1 млрд направят в рамках программы Public Assistance на ремонт критически важной инфраструктуры, восстановление общественных зданий и дорог, а также компенсацию расходов на обеспечение общественной безопасности после стихийных бедствий.
В частности, более $45 млн получит Управление по реконструкции Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико на восстановительные работы после урагана "Мария". Более $8 млн выделят департаменту транспорта Северной Каролины на ремонт дорог, поврежденных ураганом "Хелен".
Кроме того, свыше $383 млн предусмотрено на проекты по снижению риска будущих стихийных бедствий. Средства пойдут, в частности, на борьбу с оползнями и наводнениями, укрепление инфраструктуры и повышение устойчивости коммунальных систем.
Ещё более $3,8 млн направят штату Луизиана на программы сопровождения пострадавших и психологической помощи после тропического шторма "Артур".