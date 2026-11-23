США в январе–сентябре 2026 года нарастили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 133,9 млрд м³.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Минэнерго США.

Крупнейшим направлением поставок стала Европа, на которую пришлось 56% американского экспорта, или 74,3 млрд м³. В страны Азии было поставлено около 38 млрд м³ СПГ (28% общего объема). При этом экспорт в азиатском направлении вырос на 86% в годовом выражении.

Крупнейшими импортерами американского СПГ за отчетный период стали Египет (14 млрд м³), Нидерланды (13,9 млрд), Италия (11 млрд), Франция (9 млрд) и Испания (8 млрд).

В сентябре США экспортировали 15,1 млрд м³ СПГ - на 17,9% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Всего за месяц было отправлено 178 газовозов.