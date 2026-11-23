За прошедшую неделю через Ормузский пролив под контролем ВС США было транспортировано 108 млн баррелей нефти.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на представителя американской администрации.

Отмечается, что это максимальный недельный показатель с начала военной операции США против Ирана.

"На прошлой неделе под контролем сил США был перевезен рекордный объем нефти через Ормузский пролив", - заявил источник.

По словам источника, Вашингтон также предпринимает меры, чтобы не допустить поставок в Иран современных компонентов по сухопутным маршрутам. Он выразил сомнение в способности Тегерана преодолеть установленную США блокаду и заявил, что американская сторона стремится воспрепятствовать восстановлению Ираном своего военного потенциала.