НАТО разместит в Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS в ответ на падение трех российских ракет Х-101 на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил замглавы польского Минобороны Павел Залевский.

По его словам, самолет позволит повысить ситуационную осведомленность и улучшить возможности альянса по реагированию на подобные угрозы.

Представитель НАТО подтвердил, что Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич санкционировал предварительное развертывание AWACS. Кроме того, рассматривается возможность направления в Польшу дополнительных средств.

Напомним, что 20 ноября глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении на территории страны двух российских ракет и БПЛА.