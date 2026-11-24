НАТО направит в Польшу самолет-разведчик AWACS после падения российских ракет
- 24 ноября, 2026
- 00:05
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НАТО разместит в Польше самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS в ответ на падение трех российских ракет Х-101 на территории страны.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил замглавы польского Минобороны Павел Залевский.
По его словам, самолет позволит повысить ситуационную осведомленность и улучшить возможности альянса по реагированию на подобные угрозы.
Представитель НАТО подтвердил, что Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич санкционировал предварительное развертывание AWACS. Кроме того, рассматривается возможность направления в Польшу дополнительных средств.
Напомним, что 20 ноября глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении на территории страны двух российских ракет и БПЛА.