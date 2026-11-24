КСИР: В Ормузском проливе три танкера подорвались на минах
В регионе
- 24 ноября, 2026
- 01:22
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о мощных взрывах, произошедших в результате столкновения трех нефтяных танкеров с морскими минами в Ормузском проливе.
Как сообщает Report, заявление ВМС КСИР приводит агентство Tasnim.
"За прошедшие часы на трех нефтяных танкерах, нарушивших правила судоходства в Ормузскои проливе, произошли мощные взрывы с последующим пожаром в результате столкновения с морскими минами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное сопровождение американских военных не смогло предотвратить эти инциденты. В заявлении также подчеркивается, что кадры инцидентов будут опубликованы в ближайшие часы.
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