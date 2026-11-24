Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о мощных взрывах, произошедших в результате столкновения трех нефтяных танкеров с морскими минами в Ормузском проливе.

Как сообщает Report, заявление ВМС КСИР приводит агентство Tasnim.

"За прошедшие часы на трех нефтяных танкерах, нарушивших правила судоходства в Ормузскои проливе, произошли мощные взрывы с последующим пожаром в результате столкновения с морскими минами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное сопровождение американских военных не смогло предотвратить эти инциденты. В заявлении также подчеркивается, что кадры инцидентов будут опубликованы в ближайшие часы.