Совет директоров американской корпорации Nvidia решил восстановить в должности генерального директора Дженсена Хуанга без согласования с топ-менеджерами.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, руководителей проинформировали об этом в последний момент. По словам собеседников агентства, решение было принято 22 ноября во второй половине дня - после того как на совет директоров оказал давление президент США Дональд Трамп. Источники отмечают, что некоторые кандидаты, которые рассматривались как замена Дженсена Хуанга, сами отказались от участия в отборе.

Источники The New York Times сообщили, что в конце прошлой недели Дональд Трамп решил "сделать все возможное", чтобы помочь Дженсену Хуангу вернуться на пост гендиректора Nvidia.

Хуанг покинул руководящие посты в Nvidia после того, как в США начали расследовать его внебрачные связи с Элис Хуанг. Американские спецслужбы подозревали ее в шпионаже в пользу Китая, чтобы помочь Пекину заполучить микрочипы для искусственного интеллекта. 3 декабря Дженсен Хуанг выступит в Сенате с показаниями в качестве свидетеля.