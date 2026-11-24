Проливные дожди на северо-западе Турции привели к ряду последствий
В регионе
- 24 ноября, 2026
- 01:13
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В северо-западной провинции Турции Балыкесир проливные дожди привели к ряду последствий.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате непогоды под водой оказались улицы, дома и административные здания.
В районе Алтыэйлюль затопило отделение скорой помощи одной из больниц. В районе Хавран при обрушении остановки четыре грузовика провалились в яму, жертв избежать удалось.
Профильные ведомства ведут работу по устранению последствий дождя.
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