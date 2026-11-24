В северо-западной провинции Турции Балыкесир проливные дожди привели к ряду последствий.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, в результате непогоды под водой оказались улицы, дома и административные здания.

В районе Алтыэйлюль затопило отделение скорой помощи одной из больниц. В районе Хавран при обрушении остановки четыре грузовика провалились в яму, жертв избежать удалось.

Профильные ведомства ведут работу по устранению последствий дождя.