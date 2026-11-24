Türkiyədə leysan yağışları bir sıra fəsadlara yol açıb
Region
- 24 noyabr, 2026
- 01:05
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin şimal-qərbindəki Balıkəsir vilayətində leysan yağışları subasmaya səbəb olub.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, aramsız yağan leysan yağışları nəticəsində küçələr, evlər və iş yerləri su altında qalıb.
Vilayətin Altıeylül rayonunda bir xəstəxananın Təcili yardım şöbəsini su basıb.
Havran rayonunda isə dayanacağın çökməsi nəticəsində dörd yük maşını çuxura düşüb. Hadisədə xəsarət alan olmayıb.
Yağışın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti qurumlar tərəfindən iş aparılır.
Son xəbərlər
02:25
Fransanın şimalında quş qripi ocağı aşkarlanıbDigər ölkələr
01:50
Latviya Rusiya ilə sərhədini bağlamağı nəzərdən keçirəcəkDigər ölkələr
01:18
SEPAH: Hörmüz boğazında üç neft tankerində partlayış olubRegion
01:05
Foto
Türkiyədə leysan yağışları bir sıra fəsadlara yol açıbRegion
00:58
"Bloomberg": Huanq rəhbərliklə razılaşdırılmadan "Nvidia"ya qaytarılıbBiznes
00:22
NATO Rusiya raketlərinin düşməsindən sonra Polşaya "AWACS" kəşfiyyat təyyarəsi göndərəcəkDigər ölkələr
00:07
ABŞ bir həftə ərzində Hörmüz vasitəsilə 108 milyon barel neft daşındığını açıqlayıbDigər ölkələr
23:59
Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölübHadisə
23:54
ABŞ doqquz ayda mayeləşdirilmiş təbii qaz ixracını 21 % artırıbDigər ölkələr