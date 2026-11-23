ABŞ doqquz ayda mayeləşdirilmiş təbii qaz ixracını 21 % artırıb
- 23 noyabr, 2026
- 23:54
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ABŞ 2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında mayeləşdirilmiş təbii qaz ixracını ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21 % artıraraq 133,9 milyard kubmetrə çatdırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, ABŞ Energetika Nazirliyinin aylıq hesabatında öz əksini tapıb.
Ən böyük tədarük istiqaməti Amerika ixracının 56 %-nin, yaxud milyard kubmetrinin payına düşdüyü Avropa olub. Asiya ölkələrinə təxminən 38 milyard kubmetr mayeləşdirilmiş təbii qaz (ümumi həcmin 28%-i) tədarük edilib. Eyni zamanda, Asiya istiqamətində ixrac illik müqayisədə 86 % artıb.
Hesabat dövründə Amerika mayeləşdirilmiş təbii qazının ən böyük idxalçıları Misir (14 milyard kubmetr), Niderland (13,9 milyard kubmetr), İtaliya (11 milyard kubmetr), Fransa (9 milyard kubmetr) və İspaniya (8 milyard kubmetr) olub.
Sentyabr ayında ABŞ 15,1 milyard kubmetr mayeləşdirilmiş təbii qaz ixrac edib ki, bu da 2025-ci ilin eyni ayı ilə müqayisədə 17,9 % çoxdur. Ay ərzində ümumilikdə 178 qaz tankeri yola salınıb.