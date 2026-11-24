"Bloomberg": Huanq rəhbərliklə razılaşdırılmadan "Nvidia"ya qaytarılıb
- 24 noyabr, 2026
- 00:58
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ABŞ-nin "Nvidia" şirkətinin Direktorlar Şurası rəhbərliklə razılaşdırmadan Censen Huanqı baş direktor vəzifəsinə bərpa etmək qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, rəhbərlərə bu barədə son anda məlumat verilib. Agentliyin həmsöhbətlərinin sözlərinə görə, qərar noyabrın 22-də günün ikinci yarısında - ABŞ Prezidenti Donald Trampın Direktorlar Şurasına təzyiq göstərməsindən sonra qəbul edilib. Mənbələr qeyd edib ki, Censen Huanqın əvəzinə nəzərdən keçirilən bəzi namizədlər özləri seçimdə iştirakdan imtina ediblər.
"The New York Times"ın mənbələri bildirib ki, ötən həftənin sonunda Donald Tramp Censen Huanqın "Nvidia"nın baş direktoru vəzifəsinə qayıtmasına kömək üçün "mümkün olan hər şeyi etmək" qərarına gəlib.
ABŞ-də onun Elis Huanqla nikahdankənar əlaqələrinin araşdırılmasına başlandıqdan sonra Huanq "Nvidia"dakı rəhbər vəzifələrini tərk etmişdi. ABŞ xüsusi xidmət orqanları onu Pekinə süni intellekt üçün mikroçiplər əldə etməyə kömək məqsədilə Çinin xeyrinə casusluqda şübhəli bilirdi. Dekabrın 3-də Censen Huanq senatda şahid qismində ifadə verəcək.