На птицеферме в департаменте Па-де-Кале на севере Франции выявили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию охраны здоровья животных.

"Франция сообщила в понедельник о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в северной части страны", - говорится в публикации.

Отмечается, что вирус погубил 80 из 4,3 тыс. птиц, остальных уничтожили. Вспышку обнаружили 19 ноября - за день до введения во Франции высокого уровня эпидемиологической опасности из-за птичьего гриппа. Он предусматривает ограничения, в том числе содержание домашней птицы в закрытых помещениях.

По информации агентства, распространение вируса вызывает обеспокоенность властей и представителей птицеводческой отрасли. В последние годы заболевание приводило к массовой гибели птиц, перебоям с поставками продукции и росту цен на продовольствие. Кроме того, сохраняется риск передачи инфекции человеку.