Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил профильным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию относительно возможного ввода ограничений на латвийско-российской границе вслед за решением Эстонии о закрытии всех КПП на границе с Россией.

Как передает Report, об этом пишет латвийское издание Delfi.

По словам Кулбергса, вопрос о границах необходимо рассматривать комплексно, учитывая соображения безопасности и возможное перераспределение потоков пересекающих границу людей между странами Балтии.

Он добавил, что странам Балтии необходимо стремиться к согласованному подходу в этом вопросе.

Напомним, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии границ с РФ 1 декабря этого года.