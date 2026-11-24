В Латвии изучат возможность закрытия границы с Россией
- 24 ноября, 2026
- 01:39
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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил профильным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию относительно возможного ввода ограничений на латвийско-российской границе вслед за решением Эстонии о закрытии всех КПП на границе с Россией.
Как передает Report, об этом пишет латвийское издание Delfi.
По словам Кулбергса, вопрос о границах необходимо рассматривать комплексно, учитывая соображения безопасности и возможное перераспределение потоков пересекающих границу людей между странами Балтии.
Он добавил, что странам Балтии необходимо стремиться к согласованному подходу в этом вопросе.
Напомним, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил о закрытии границ с РФ 1 декабря этого года.