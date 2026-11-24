Власти Катара прилагают усилия для возобновления переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном.

Как передает Report, об этом телеканалу Al Jazeera заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы стремимся вместе с Ираном и Соединенными Штатами возобновить переговорный процесс", - сказал он.

Премьер Катара подчеркнул, что "ситуация на Ближнем Востоке не выдержит новой эскалации между США и Ираном". Касаясь двусторонних отношений с Вашингтоном, премьер-министр отметил, что Доха стремится "к укреплению сотрудничества в сфере обороны".

Катар выступает одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между США и Ираном. 23 ноября шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел в Вашингтоне встречу с госсекретарем США Марко Рубио. По данным американского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили предотвращение угроз и обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.