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    WSJ: США могут увеличить группировку военных кораблей на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 04:47
    WSJ: США могут увеличить группировку военных кораблей на Ближнем Востоке

    Число американских боевых кораблей на Ближнем Востоке может превысить 24 на фоне подготовки Вашингтоном возможных новых ударов по Ирану.

    Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), об этом сообщили источники, знакомые с планами американского военного командования.

    По данным издания, в настоящее время в регионе находятся две авианосные ударные группы ВМС США, в состав которых входят в общей сложности около 20 боевых кораблей.

    Ожидается также прибытие авианосца Theodore Roosevelt с кораблями сопровождения. Если уже развернутые силы останутся в регионе, общая численность американской военно-морской группировки превысит две дюжины кораблей.

    Источники WSJ утверждают, что американские военные разрабатывают планы нанесения новых ударов по Ирану. Кроме того, 19 октября Израиль представил главе Пентагона несколько потенциальных целей для атак.

    При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила изданию, что США не планируют наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.

    Оговорка по источнику: сведения о переброске авианосца Theodore Roosevelt ранее также связывали с публикацией WSJ, однако точный материал газеты с приведенными заявлениями от 19 октября мне подтвердить не удалось.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке ВМС США
    WSJ: ABŞ Yaxın Şərqdə hərbi gəmilərin sayını artıra bilər
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