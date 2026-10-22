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    WP: Пентагон планирует создать агентурную разведку для экономической борьбы с Китаем

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 02:45
    WP: Пентагон планирует создать агентурную разведку для экономической борьбы с Китаем

    Руководство Пентагона планирует создать разведывательную программу нового поколения для ведения экономической войны против Китая и других конкурентов США.

    Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, об этом сообщили источники, знакомые с планами американского военного ведомства.

    По данным издания, программа предусматривает работу американских разведчиков под прикрытием сотрудников частного сектора без раскрытия их связей с правительством США. Инициатива должна стать частью более широкой кампании Пентагона по ведению экономической войны.

    Курировать программу будет 39-летний ветеран ЦРУ Том Ракусан, занимающий должность старшего советника первого заместителя главы Пентагона Стива Файнберга.

    Ранее Ракусан занимался вопросами предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

    Как сообщили источники газеты, к разработке инициативы привлечены специалисты различных подразделений Пентагона, а также бывшие сотрудники ЦРУ. В настоящее время программа находится на стадии планирования.

    The Washington Post отмечает, что Пентагон не обладает значительным опытом ведения агентурной разведки.

    "Ракусан просто хочет создать свое собственное ЦРУ прямо в Пентагоне", - заявил один из источников издания в военном ведомстве.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Американо-китайские отношения Китайская Народная Республика (КНР)
    WP: Pentaqon Çinlə iqtisadi mübarizə üçün agent kəşfiyyatı yaratmağı planlaşdırır
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