WP: Пентагон планирует создать агентурную разведку для экономической борьбы с Китаем

Руководство Пентагона планирует создать разведывательную программу нового поколения для ведения экономической войны против Китая и других конкурентов США.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, об этом сообщили источники, знакомые с планами американского военного ведомства.

По данным издания, программа предусматривает работу американских разведчиков под прикрытием сотрудников частного сектора без раскрытия их связей с правительством США. Инициатива должна стать частью более широкой кампании Пентагона по ведению экономической войны.

Курировать программу будет 39-летний ветеран ЦРУ Том Ракусан, занимающий должность старшего советника первого заместителя главы Пентагона Стива Файнберга.

Ранее Ракусан занимался вопросами предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщили источники газеты, к разработке инициативы привлечены специалисты различных подразделений Пентагона, а также бывшие сотрудники ЦРУ. В настоящее время программа находится на стадии планирования.

The Washington Post отмечает, что Пентагон не обладает значительным опытом ведения агентурной разведки.

"Ракусан просто хочет создать свое собственное ЦРУ прямо в Пентагоне", - заявил один из источников издания в военном ведомстве.