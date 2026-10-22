США сокращают военное присутствие на базах Ближнего Востока

США в последние дни сокращают численность военнослужащих на своих военных базах на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, сокращение американского военного контингента затронуло базы в Иордании, Катаре и Кувейте.

Кроме того, 21 октября руководителей ряда дипломатических представительств США на Ближнем Востоке уведомили о предстоящем сокращении численности персонала.

Источники NBC News отметили, что нынешнее сокращение числа американских военнослужащих и сотрудников дипломатических миссий напоминает меры, предпринятые перед началом военной операции США против Ирана в феврале.

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Тимоти Хокинс, комментируя ситуацию, заявил, что передислокация военнослужащих и военных ресурсов осуществляется на регулярной основе.

"Мы регулярно перебрасываем американских военнослужащих и ресурсы в целях оптимизации. Мы не обсуждаем эти передвижения", - подчеркнул он.