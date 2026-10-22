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    США сокращают военное присутствие на базах Ближнего Востока

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 03:53
    США сокращают военное присутствие на базах Ближнего Востока

    США в последние дни сокращают численность военнослужащих на своих военных базах на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

    По данным телеканала, сокращение американского военного контингента затронуло базы в Иордании, Катаре и Кувейте.

    Кроме того, 21 октября руководителей ряда дипломатических представительств США на Ближнем Востоке уведомили о предстоящем сокращении численности персонала.

    Источники NBC News отметили, что нынешнее сокращение числа американских военнослужащих и сотрудников дипломатических миссий напоминает меры, предпринятые перед началом военной операции США против Ирана в феврале.

    Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Тимоти Хокинс, комментируя ситуацию, заявил, что передислокация военнослужащих и военных ресурсов осуществляется на регулярной основе.

    "Мы регулярно перебрасываем американских военнослужащих и ресурсы в целях оптимизации. Мы не обсуждаем эти передвижения", - подчеркнул он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Военные базы США
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