США сокращают военное присутствие на базах Ближнего Востока
- 22 октября, 2026
- 03:53
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США в последние дни сокращают численность военнослужащих на своих военных базах на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По данным телеканала, сокращение американского военного контингента затронуло базы в Иордании, Катаре и Кувейте.
Кроме того, 21 октября руководителей ряда дипломатических представительств США на Ближнем Востоке уведомили о предстоящем сокращении численности персонала.
Источники NBC News отметили, что нынешнее сокращение числа американских военнослужащих и сотрудников дипломатических миссий напоминает меры, предпринятые перед началом военной операции США против Ирана в феврале.
Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Тимоти Хокинс, комментируя ситуацию, заявил, что передислокация военнослужащих и военных ресурсов осуществляется на регулярной основе.
"Мы регулярно перебрасываем американских военнослужащих и ресурсы в целях оптимизации. Мы не обсуждаем эти передвижения", - подчеркнул он.