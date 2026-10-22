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    Бессент предупредил о последствиях победы демократов на выборах в Конгресс США

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 06:11
    Бессент предупредил о последствиях победы демократов на выборах в Конгресс США

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что победа Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс может привести к пересмотру достижений администрации президента Дональда Трампа.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, об этом он заявил на встрече с избирателями в Южной Каролине.

    "Они не задумываясь демонтируют все достижения, которых мы добились при президенте Трампе, точно так же, как сделали это в годы правления президента Байдена", - сказал Бессент.

    По утверждению министра, в случае победы демократы ослабят контроль на южной границе США, сократят финансирование полиции и ухудшат финансовое положение среднего класса. Он также выразил мнение, что политика Демократической партии будет способствовать улучшению положения иностранных работников в ущерб американским гражданам.

    "Если вы хотите понять демократическое видение Америки, посмотрите, что происходит сейчас в Европе", - добавил глава Минфина.

    В минувшие выходные во Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в протестах приняли участие около 800 тыс. человек, тогда как МВД Франции сообщило о 550 тыс. участников.

    В ряде городов акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По словам министра юстиции Франции Жеральда Дарманена, 17 октября были разграблены около 3 тыс. магазинов, а число задержанных превысило 2,5 тыс. человек.

    Скотт Бессент Дональд Трамп Демократическая партия США
    Bessent Konqresə seçkilərdə demokratların qələbəsinin nəticələri barədə xəbərdarlıq edib
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