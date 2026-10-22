NYT: США и Израиль разработали план новых ударов по Ирану после выборов в Конгресс

США и Израиль разработали план возобновления военной операции против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times (NYT), об этом сообщили источники, знакомые с обсуждением возможных военных действий.

По их данным, план предусматривает проведение короткой, но интенсивной операции, в ходе которой ударам могут подвергнуться иранские ядерные объекты, энергетическая инфраструктура, а также склады ракет и беспилотников.

Среди потенциальных целей издание называет и предполагаемый подземный ядерный объект, расположенный под горой Коланг-Газ-Ла.

При этом, как сообщили газете некоторые американские чиновники, США намерены избегать ударов по нефтеперерабатывающим заводам Ирана. Это связано с опасениями президента Дональда Трампа относительно дальнейшего роста цен на бензин.

NYT отмечает, что окончательного решения о возобновлении военной операции после выборов глава Белого дома пока не принял. Вместе с тем издание не исключает, что Трамп может отдать приказ о нанесении ударов еще до конца октября, хотя вероятность такого развития событий оценивается как невысокая.

Газета также выражает сомнения в том, что новая военная операция позволит США и Израилю добиться более значительных результатов, чем удары, наносившиеся с февраля по апрель.

Как отмечает NYT, предыдущие боевые действия привели к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, ухудшению ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, а также существенному сокращению американских запасов ракет-перехватчиков.