NYT: ABŞ və İsrail Konqresə seçkilərdən sonra İrana yeni zərbələr planı hazırlayır
- 22 oktyabr, 2026
- 05:43
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ və İsrail 3 noyabrda Amerika Konqresinə keçiriləcək aralıq seçkilərdən sonra İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etmək planı hazırlayıblar.
"Report" "The New York Times"a (NYT) istinadən xəbər verir ki, bu barədə mümkün hərbi əməliyyatlarla bağlı müzakirələrdən xəbərdar mənbələr bildiriblər.
Onların sözlərinə görə, plan İranın nüvə obyektlərini, enerji infrastrukturunu, raket və pilotsuz təyyarə anbarlarını hədəf ala biləcək qısa, lakin intensiv əməliyyatı nəzərdə tutur.
Qəzet həmçinin Kolanq-Qaz-La dağının altında yerləşən şübhəli yeraltı nüvə obyektini potensial hədəf kimi göstərir.
Eyni zamanda, bəzi ABŞ rəsmiləri qəzetə bildiriblər ki, ABŞ İranın neft emalı zavodlarına zərbələrdən yayınmaq niyyətindədir. Bu, Prezident Donald Trampın benzin qiymətlərinin daha da artması ilə bağlı narahatlıqları ilə bağlıdır.
NYT qeyd edir ki, Ağ Ev hələ seçkilərdən sonra hərbi əməliyyatların bərpası ilə bağlı yekun qərar verməyib. Lakin qəzet Trampın oktyabrın sonuna qədər zərbələr endirmək əmri verə biləcəyi ehtimalını istisna etmir, baxmayaraq ki, bunun baş vermə ehtimalı aşağı hesab olunur.
Qəzet həmçinin yeni hərbi əməliyyatın ABŞ və İsrailə fevral-aprel ayları arasında həyata keçirilən zərbələrdən daha əhəmiyyətli nəticələr əldə etməyə imkan verəcəyinə şübhə ilə yanaşır.
NYT qeyd edib ki, əvvəlki hərbi əməliyyatlar qlobal enerji qiymətlərinin və inflyasiyanın artmasına, Yaxın Şərqdə təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsinə və ABŞ-nin raket əleyhinə cihazlarının ehtiyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına səbəb olub.