При атаке на аэропорт в Саудовской Аравии один человек погиб, восемь пострадали
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 05:43
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Международный аэропорт имени короля Фахда в саудовском городе Даммам подвергся атаке вечером 21 октября. В результате погиб один человек, еще восемь получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA).
По информации ведомства, пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Подробности атаки не приводятся.
Отметим, что Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным силам Йемена в противостоянии с хуситами. Коалиция наносит авиаудары по позициям движения, тогда как хуситы проводят атаки на объекты инфраструктуры королевства.
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