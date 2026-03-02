Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп: Военная операция против Ирана может продлиться около четырех недель

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 00:59
    Трамп: Военная операция против Ирана может продлиться около четырех недель

    Президент США Дональд Трамп считает, что военная операция против Ирана может занять примерно четыре недели или даже меньше.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил в интервью британской газете Daily Mail.

    "Мы предполагаем, что это займет примерно четыре недели. Исторически это всегда был процесс, рассчитанный примерно на четыре недели, поэтому, несмотря на сложность операции, она займет четыре недели или меньше", - отметил Трамп.

    В настоящее время Трамп находится в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, ожидается, что в воскресенье он вернется в Вашингтон.

