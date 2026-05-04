Президент Мали возглавил министерство обороны

Президент Мали и верховный главнокомандующий Вооруженными силами генерал армии Ассими Гоита возглавил министерство обороны в связи с гибелью занимавшего этот пост Садио Камара.

Как передает Report, соответствующий указ зачитан по государственному телеканалу ORTM.

"Президент Гоита принимает на себя функции министра обороны и по делам ветеранов", - говорится в заявлении.

Отмечается, что генерал-майор Умар Диарра назначен министром-делегатом при Минобороны Мали.

Напомним, что 25 апреля возле дома Камара на армейской базе "Кати" был подорван начиненный взрывчаткой грузовик. Отмечалось, что министр получил ранение и позже умер в больнице от ран. Нападение на дом главы Минобороны происходило одновременно с атаками боевиков из радикальных группировок на армейские позиции в различных частях страны. Властям в течение нескольких часов удалось восстановить контроль над ситуацией в стране и нанести боевикам тяжелый урон.