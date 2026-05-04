    Президент Мали возглавил министерство обороны

    04 мая, 2026
    20:04
    Президент Мали возглавил министерство обороны

    Президент Мали и верховный главнокомандующий Вооруженными силами генерал армии Ассими Гоита возглавил министерство обороны в связи с гибелью занимавшего этот пост Садио Камара.

    Как передает Report, соответствующий указ зачитан по государственному телеканалу ORTM.

    "Президент Гоита принимает на себя функции министра обороны и по делам ветеранов", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что генерал-майор Умар Диарра назначен министром-делегатом при Минобороны Мали.

    Напомним, что 25 апреля возле дома Камара на армейской базе "Кати" был подорван начиненный взрывчаткой грузовик. Отмечалось, что министр получил ранение и позже умер в больнице от ран. Нападение на дом главы Минобороны происходило одновременно с атаками боевиков из радикальных группировок на армейские позиции в различных частях страны. Властям в течение нескольких часов удалось восстановить контроль над ситуацией в стране и нанести боевикам тяжелый урон.

    Ассими Гоита Мали
