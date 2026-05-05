ISNA: Водный кризис в Тегеране серьезнее, чем предполагалось
05 мая, 2026
- 09:03
Как передает Report, об этом говорится в материале иранского информагентства ISNA.
"В столице [Ирана] из-за роста населения, строительства и развития города возник серьезный дисбаланс между ресурсами и потреблением", - отмечается в сообщении.
Также указывается, что для обеспечения устойчивого водоснабжения Тегерана в год необходимо выпадение 280 мм осадков.
При этом 36 тыс. абонентов подключены к сети незаконно, пишет ISNA.
