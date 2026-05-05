    ISNA: Водный кризис в Тегеране серьезнее, чем предполагалось

    Водный кризис в Тегеране серьезнее, чем предполагалось.

    Как передает Report, об этом говорится в материале иранского информагентства ISNA.

    "В столице [Ирана] из-за роста населения, строительства и развития города возник серьезный дисбаланс между ресурсами и потреблением", - отмечается в сообщении.

    Также указывается, что для обеспечения устойчивого водоснабжения Тегерана в год необходимо выпадение 280 мм осадков.

    При этом 36 тыс. абонентов подключены к сети незаконно, пишет ISNA.

    ISNA: Tehrandakı su böhranı düşünüldüyündən daha ciddidir
    ISNA: Tehran water crisis worse than previously estimated

