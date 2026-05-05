ISNA: Водный кризис в Тегеране серьезнее, чем предполагалось

Водный кризис в Тегеране серьезнее, чем предполагалось.

Как передает Report, об этом говорится в материале иранского информагентства ISNA.

"В столице [Ирана] из-за роста населения, строительства и развития города возник серьезный дисбаланс между ресурсами и потреблением", - отмечается в сообщении.

Также указывается, что для обеспечения устойчивого водоснабжения Тегерана в год необходимо выпадение 280 мм осадков.

При этом 36 тыс. абонентов подключены к сети незаконно, пишет ISNA.