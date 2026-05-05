США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

Администрация США заранее уведомила Иран о планируемой операции по сопровождению судов через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, Белый дом в воскресенье уведомил Иран о предстоящей операции США по сопровождению судов через Ормузский пролив и предупредил Тегеран не вмешиваться.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе, в свою очередь, спровоцировала мировой энергетический кризис.