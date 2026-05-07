В ЕС заявили, что торговое соглашение с США требует дальнейшей доработки

Европейские законодатели продвинулись в согласовании законодательства, необходимого для реализации торгового соглашения между ЕС и США, однако работа над документом еще далека от завершения.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге.

По его словам, второй раунд переговоров с представителями правительств стран ЕС позволил сократить разногласия по ряду положений проекта. В частности, стороны сблизили позиции по механизму защитных мер, а также по вопросам пересмотра и оценки действия соглашения.

Следующий раунд переговоров запланирован на 19 мая и пройдет в Страсбурге, говорится в заявлении Европейского парламента.

Ланге подчеркнул, что Европарламент намерен и дальше отстаивать свой мандат, добиваясь дополнительных гарантий, которые должны быть полезны как гражданам, так и компаниям в Евросоюзе и США.