Avropa İttifaqı-ABŞ ticarət sazişi hələ tam hazır deyil
Digər ölkələr
- 07 may, 2026
- 08:02
Avropa qanunvericiləri Avropa İttifaqı-ABŞ ticarət sazişinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan qanunvericiliklə bağlı razılığa gəlməkdə irəliləyiş əldə ediblər, lakin sənəd hələ tam deyil.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Avropa Parlamentinin Beynəlxalq Ticarət Komitəsinin sədri Bernd Lange bildirib.
Onun sözlərinə görə, Aİ hökumət nümayəndələri ilə danışıqların ikinci mərhələsi layihənin bir sıra müddəaları üzrə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasına kömək edib. Xüsusilə, tərəflər təminat mexanizmi, eləcə də sazişin nəzərdən keçirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı mövqelərini yaxınlaşdırıblar.
Avropa Parlamentinin açıqlamasında deyilir ki, danışıqların növbəti mərhələsi mayın 19-da Strasburqda keçiriləcək.
Son xəbərlər
09:16
UEFA Konfrans Liqasında finalçılar müəyyənləşirFutbol
09:12
Avropa Liqasında finalçılar bu axşam bəlli olacaqFutbol
09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2026)Maliyyə
08:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.05.2026)Maliyyə
08:53
BƏƏ Hörmüz boğazından yan keçməklə Yaponiyaya neft tədarük edəcəkDigər ölkələr
08:42
NBC News: Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə "Azadlıq Layihəsi"ndə kömək etməkdən imtina edibDigər ölkələr
08:33
Politico: Trampın sərt ritorikası İranla bağlı razılaşmanı çətinləşdirə bilərDigər ölkələr
08:22
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıbİnfrastruktur
08:15