    • 07 may, 2026
    • 12:09
    Gitanas Nauseda: Litva öz ərazisində ABŞ qoşunlarını qəbul etməyə hazırdır

    Avropa amerikalı hərbçilərin sayını qorumaq üçün mümkün olan hər şeyi etməlidir və Litva öz ərazisində əlavə qoşunları qəbul etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Litva Prezidenti Gitanas Nauseda jurnalistlərə bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqtonun regiona diqqətinin qorunması həlledici əhəmiyyət daşıyır və NATO müttəfiqləri ABŞ-nin diqqətini Avropadan yayındırmamasını təmin etməlidir.

    "Almaniyadan dislokasiya olunacaq qoşunların Avropada qalmasında maraqlıyıq. Əgər qoşunların rotasiyası baş verərsə, Litva müttəfiqlərin əlavə qüvvələrini qəbul etməyə hazır olacaq", - G.Nauseda bildirib.

    O qeyd edib ki, ölkə ərazisində mindən çox amerikalı hərbçi yerləşir: "Biz gələcəkdə daha çox hərbçini qəbul etməyə və bütün öhdəlikləri yerinə yetirməyə hazırıq".

    Gitanas Nauseda Litva ABŞ Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO)
    Науседа: Литва готова разместить на своей территории большее число американских военных

