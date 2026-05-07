Науседа: Литва готова разместить на своей территории большее число американских военных

Европа должна сделать все возможное, чтобы сохранить численность американских военнослужащих, и Литва готова принять на своей территории дополнительные войска.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, сохранение внимания Вашингтона к региону имеет решающее значение, и союзники по НАТО должны обеспечить, чтобы США не отвлекали свое внимание от Европы.

"Прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы эти войска, которые, возможно, будут выведены из Германии, остались в Европе", – сказал он, отметив, что Литва будет готова принять дополнительные силы союзников, если произойдет ротация войск.

Он отметил, что на территории страны находятся свыше 1 тыс. американских военных.

"Мы, безусловно, готовы принять еще больше в будущем и выполнить все наши обязательства по инфраструктуре", – добавил Науседа.

Ранее пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт заявила о том, что альянс осуществляет контакты с США с целью понять детали решения Вашингтона о выводе части американских войск из Германии.