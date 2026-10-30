В Венесуэле назначили нового главу МИД

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес назначила Оливера Бланко министром иностранных дел и международной торговли страны.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Venezolana de Televisión, об этом говорится в заявлении Родригес.

"В целях дальнейшего укрепления международных отношений я приняла решение назначить Оливера Бланко министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла. Рассчитываю, что обновленная команда продолжит проведение реформ и будет способствовать восстановлению международных позиций Венесуэлы на основе сотрудничества и дружественных отношений со всеми странами", - заявила она.

Родригес также сообщила, что прежний глава МИД Феликс Пласенсиа назначен руководителем Управления по международным делам при администрации президента.

По ее поручению Пласенсиа возглавит дипломатическую делегацию, которая отправится в Великобританию. Главной задачей делегации станет возвращение золотых резервов Венесуэлы, находящихся на хранении в Банке Англии.