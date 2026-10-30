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    Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 03:48
    Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib

    Venesuela prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Delsi Rodriqes Oliver Blankonu ölkənin xarici işlər və beynəlxalq ticarət naziri təyin edib.

    "Report"un "Venezolana de Television" telekanalına istinadən məlumatına görə, bu barədə Rodriqesin açıqlamasında bildirilir.

    В Венесуэле назначили нового главу МИД
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