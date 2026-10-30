Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2026
- 03:48
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Venesuela prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən Delsi Rodriqes Oliver Blankonu ölkənin xarici işlər və beynəlxalq ticarət naziri təyin edib.
"Report"un "Venezolana de Television" telekanalına istinadən məlumatına görə, bu barədə Rodriqesin açıqlamasında bildirilir.
Son xəbərlər
03:48
Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilibDigər ölkələr
03:27
Çexiyalı milyarder "Ray-Ban" holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edibBiznes
02:48
"Anthropic" ABŞ hökumətini geridə qoyaraq "SpaceX"in ən böyük müştərisi olubDigər ölkələr
02:36
"Fars": İranın cənub-şərqində partlayışlar olubRegion
02:10
Bitkoinin qiyməti kripto bazarda kütləvi ləğvlər fonunda 79 min dollardan aşağı düşübMaliyyə
01:55
İsraildə parlament seçkilərində Netanyahunun "Likud" Partiyası qalib gəlibDigər ölkələr
01:43
"Turan" CEV Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə yüksəlibKomanda
01:28
Tramp ABŞ üçün milyonlarla barel Venesuela neftinin hasilatını elan edibDigər ölkələr
00:45
Tramp tariflərdən sonra Kanada ilə münasibətlərin yaxşılaşdığını açıqlayıbDigər ölkələr