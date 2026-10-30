Главный тренер "Манчестер Юнайтед": Мне не нужны никакие гарантии

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик прокомментировал свое будущее в команде перед матчем IX тура Премьер-лиги против "Челси".

Как сообщает Report, специалист подчеркнул, что осознает возложенную на него ответственность и не нуждается в гарантиях со стороны руководства клуба.

"Мне не нужны ничьи гарантии. Я прекрасно понимаю ситуацию, суть своей работы и ответственность, которую несу. Я знаю, что от меня требуется, поэтому не нуждаюсь в каких-либо заверениях", - заявил Каррик.

Отметим, что встреча состоится 31 октября на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

После восьми туров "Манчестер Юнайтед" с семью очками занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Челси" набрал 13 очков и располагается на пятой строчке.