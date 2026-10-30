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    Главный тренер "Манчестер Юнайтед": Мне не нужны никакие гарантии

    Футбол
    • 30 октября, 2026
    • 05:40
    Главный тренер Манчестер Юнайтед: Мне не нужны никакие гарантии

    Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик прокомментировал свое будущее в команде перед матчем IX тура Премьер-лиги против "Челси".

    Как сообщает Report, специалист подчеркнул, что осознает возложенную на него ответственность и не нуждается в гарантиях со стороны руководства клуба.

    "Мне не нужны ничьи гарантии. Я прекрасно понимаю ситуацию, суть своей работы и ответственность, которую несу. Я знаю, что от меня требуется, поэтому не нуждаюсь в каких-либо заверениях", - заявил Каррик.

    Отметим, что встреча состоится 31 октября на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

    После восьми туров "Манчестер Юнайтед" с семью очками занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Челси" набрал 13 очков и располагается на пятой строчке.

    ФК Манчестер Юнайтед Майкл Каррик
    "Mançester Yunayted"in baş məşqçisi: Mənə heç bir zəmanət lazım deyil
    MiniBoss
    MiniBoss

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