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    Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 06:11
    Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен воспользоваться своим доступом к секретной информации, чтобы разобраться в вопросах неопознанных летающих объектов (НЛО) и сверхъестественных явлений.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

    "Я убежденный христианин и верю, что не все можно объяснить исключительно законами физики. Я верю в существование добрых духов, которых можно назвать ангелами, и считаю, что существуют злые духи", - сказал Вэнс.

    По его словам, он уже начал изучать материалы, связанные с НЛО, однако пока не располагает полной информацией.

    "Я намерен использовать свой доступ к совершенно секретной информации, чтобы досконально разобраться в этом вопросе. Я могу найти как хороший ответ, так и ужасный", - добавил вице-президент.

    Джей Ди Вэнс Файлы по НЛО Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-nin vitse-prezidenti məxfi UNO materiallarını öyrənmək niyyətindədir
    44 filmi
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