Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО
- 30 октября, 2026
- 06:11
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен воспользоваться своим доступом к секретной информации, чтобы разобраться в вопросах неопознанных летающих объектов (НЛО) и сверхъестественных явлений.
Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
"Я убежденный христианин и верю, что не все можно объяснить исключительно законами физики. Я верю в существование добрых духов, которых можно назвать ангелами, и считаю, что существуют злые духи", - сказал Вэнс.
По его словам, он уже начал изучать материалы, связанные с НЛО, однако пока не располагает полной информацией.
"Я намерен использовать свой доступ к совершенно секретной информации, чтобы досконально разобраться в этом вопросе. Я могу найти как хороший ответ, так и ужасный", - добавил вице-президент.