Вэнс намерен изучить секретные материалы США об НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен воспользоваться своим доступом к секретной информации, чтобы разобраться в вопросах неопознанных летающих объектов (НЛО) и сверхъестественных явлений.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

"Я убежденный христианин и верю, что не все можно объяснить исключительно законами физики. Я верю в существование добрых духов, которых можно назвать ангелами, и считаю, что существуют злые духи", - сказал Вэнс.

По его словам, он уже начал изучать материалы, связанные с НЛО, однако пока не располагает полной информацией.

"Я намерен использовать свой доступ к совершенно секретной информации, чтобы досконально разобраться в этом вопросе. Я могу найти как хороший ответ, так и ужасный", - добавил вице-президент.