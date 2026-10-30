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    Чешский миллиардер предложил €30 млрд за холдинг владельцев Ray-Ban

    Бизнес
    • 30 октября, 2026
    • 03:17
    Чешский миллиардер предложил €30 млрд за холдинг владельцев Ray-Ban

    Чешский миллиардер Михал Стрнад, работающий в оборонной промышленности, предложил около €30 млрд за семейный холдинг Delfin Sarl, владеющий крупными пакетами акций ведущих европейских компаний.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, соответствующее предложение содержится в письме бизнесмена от 20 октября.

    Холдинг Delfin Sarl является одним из крупнейших акционеров EssilorLuxottica - мирового лидера по производству очков и оптических линз, которому принадлежит, в частности, бренд Ray-Ban. Кроме того, Delfin владеет значительными пакетами акций итальянских банков UniCredit и Banca Monte dei Paschi di Siena, а также страховой группы Assicurazioni Generali.

    Согласно письму, Стрнад оценил холдинг с дисконтом в 30% к стоимости его чистых активов. При этом бизнесмен готов приобрести не весь холдинг, а контрольный пакет в размере 62,5%. Рыночная стоимость публичных активов Delfin превышает €40 млрд.

    Предложение действительно в течение 30 дней. Для заключения сделки необходимо согласие всех восьми акционеров холдинга на изменение структуры собственности.

    Между тем один из акционеров, Леонардо Мария Дель Веккьо, выступил за сохранение итальянского контроля над Delfin. Он также подчеркнул важность сохранения влияния на EssilorLuxottica и обеспечения стабильности банковской системы Италии.

    Çexiyalı milyarder "Ray-Ban" holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edib
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