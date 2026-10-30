İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Çexiyalı milyarder "Ray-Ban" holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edib

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2026
    • 03:27
    Çexiyalı milyarder Ray-Ban holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edib

    Müdafiə sənayesində çalışan çexiyalı milyarder Mixal Strnad aparıcı Avropa şirkətlərində əhəmiyyətli paylara sahib olan "Delfin Sarl" şirkəti üçün təxminən 30 milyard avro təklif edib.

    "Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, iş adamının təklifi 20 oktyabr tarixli məktubda yer alıb.

    "Delfin Sarl" holdinqi "Ray-Ban" brendinə sahib olan eynək və optik linzalar sahəsində qlobal lider olan "EssilorLuxottica"nın ən böyük səhmdarlarından biridir. Bundan əlavə, "Delfin" həmçinin İtaliyanın "UniCredit" və "Banca Monte dei Paschi di Siena" banklarında, eləcə də "Assicurazioni Generali" sığorta qrupunda əhəmiyyətli paylara sahibdir.

    Məktuba görə, Strnad holdinq şirkətini xalis aktiv dəyərindən 30 % endirimlə qiymətləndirib. Lakin iş adamı bütün holdinq şirkətini deyil, əksinə 62,5 % nəzarət payını almağa hazırdır. "Delfin"in ictimai aktivlərinin bazar dəyəri 40 milyard avronu keçib.

    Təklif 30 gün müddətində qüvvədədir. Sazişin bağlanması üçün holdinq şirkətinin bütün səkkiz səhmdarının mülkiyyət strukturunu dəyişdirmək barədə razılığı tələb olunur.

    Bu arada, səhmdarlardan biri olan Leonardo Maria Del Vekkio "Delfin" üzərində İtaliyanın nəzarətini qorumağı təklif edib. O, həmçinin "EssilorLuxottica" üzərində təsirin qorunmasının və İtaliya bank sisteminin sabitliyinin təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Milyarder Holdinq Səhmdar cəmiyyəti Çexiya
    Чешский миллиардер предложил €30 млрд за холдинг владельцев Ray-Ban
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    03:48
    Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib
    Digər ölkələr
    03:27
    Çexiyalı milyarder "Ray-Ban" holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edib
    Biznes
    02:48
    "Anthropic" ABŞ hökumətini geridə qoyaraq "SpaceX"in ən böyük müştərisi olub
    Digər ölkələr
    02:36
    "Fars": İranın cənub-şərqində partlayışlar olub
    Region
    02:10
    Bitkoinin qiyməti kripto bazarda kütləvi ləğvlər fonunda 79 min dollardan aşağı düşüb
    Maliyyə
    01:55
    İsraildə parlament seçkilərində Netanyahunun "Likud" Partiyası qalib gəlib
    Digər ölkələr
    01:43
    "Turan" CEV Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə yüksəlib
    Komanda
    01:28
    Tramp ABŞ üçün milyonlarla barel Venesuela neftinin hasilatını elan edib
    Digər ölkələr
    00:45
    Tramp tariflərdən sonra Kanada ilə münasibətlərin yaxşılaşdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti