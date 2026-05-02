Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

НАТО осуществляет контакты с США с целью понять детали решения Вашингтона о выводе части американских войск из Германии.

Как сообщает Report, об этом написала пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в соцсетях.

"Мы работаем с США, чтобы понять детали их решения внести коррективы в расстановку сил в Германии. Эта корректировка указывает на необходимость для Европы увеличить инвестиции в оборону, взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", - отметила она.

Харт подчеркнула, что европейские страны добились прогресса в этом направлении, так как на саммите НАТО в Гааге в 2025 году члены альянса согласилась увеличить оборонные расходы до уровня 5% от ВВП в год.

"Мы, по-прежнему, уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону по мере того, как продолжается этот сдвиг в сторону более сильной Европы в рамках более сильного НАТО", - подчеркнула она.

Отметим, что ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США приступают к выводу 5 тысяч военнослужащих с территории Германии.