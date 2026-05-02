Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    НАТО осуществляет контакты с США с целью понять детали решения Вашингтона о выводе части американских войск из Германии.

    Как сообщает Report, об этом написала пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в соцсетях.

    "Мы работаем с США, чтобы понять детали их решения внести коррективы в расстановку сил в Германии. Эта корректировка указывает на необходимость для Европы увеличить инвестиции в оборону, взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", - отметила она.

    Харт подчеркнула, что европейские страны добились прогресса в этом направлении, так как на саммите НАТО в Гааге в 2025 году члены альянса согласилась увеличить оборонные расходы до уровня 5% от ВВП в год.

    "Мы, по-прежнему, уверены в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону по мере того, как продолжается этот сдвиг в сторону более сильной Европы в рамках более сильного НАТО", - подчеркнула она.

    Отметим, что ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США приступают к выводу 5 тысяч военнослужащих с территории Германии.

    Последние новости

    14:47
    Фото

    В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    14:38

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

    В регионе
    14:34

    Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

    Внешняя политика
    14:28

    Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставок

    Энергетика
    14:26
    Фото

    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    14:20

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    Другие страны
    14:13

    Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-Баку

    Внешняя политика
    13:59

    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима

    Внешняя политика
    13:55

    Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

    Карабах
    Лента новостей